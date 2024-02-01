Метель и ураган накроют Сахалин и Курильские острова На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за метели и урагана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено в шести районах Сахалина и двух районах Курильских островов, расположенных в южной части региона. Там ожидаются метель и ураган, указывается в заявлении пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию, — уточняется в сообщении.

Порывы ветра в южных районах Сахалина будут достигать 20 м/с, а на Курилах — 33-38 м/с. Также на Курильских островах ожидается быстрое обледенение судов. Погодные условия стабилизируются к утру 2 февраля.

Также в управлении добавили, что что всем структурам направлены соответствующие рекомендации по действиям в сложившихся условиях. В связи с неблагоприятной погодой в регионе увеличились риски возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с нарушением работы линий связи и главных систем жизнеобеспечения граждан.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер ожидается в последние дни января и первые дни февраля в северных регионах России, его порывы будут достигать 38 метров в секунду. По его словам, такая погодная ситуация в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми сложится из-за антициклона, который будет двигаться по Северному Ледовитому океану.