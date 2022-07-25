Металлоконструкция раздавила автомобиль с детьми в Екатеринбурге Металлоконструкция обрушилась на легковую машину в Екатеринбурге, пострадали четыре человека

Фото: gibddekb96/t.me

В Екатеринбурге металлоконструкция, находившаяся в грузовике, обрушилась на проезжавшую мимо легковую машину и раздавила ее, сообщает местное управление ГИБДД в своем Telegram-канале. В результате происшествия пострадали четыре пассажира автомобиля, включая двух детей.

Инцидент произошел в 10:30 на Объездной дороге напротив дома № 2Б/1 на ул. Щербакова. Водитель грузового автомобиля КамАЗ перевозил объемную металлоконструкцию. При заезде под мостовое сооружение конструкция обрушилась на проезжавшую мимо Kia Optima, которая двигалась в том же направлении.

В салоне машины находилось четыре человека — женщины 28 и 43 лет и мальчики 8 и 13 лет. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в местные медицинские учреждения.

Госавтоинспекция призывает водителей грузового транспорта осуществлять перевозку грузов в соответствии с пунктами главы 23 ПДД РФ. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения и создания помех для движения, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Башкирии в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и КамАЗа погибло пять человек, 10 пассажиров пострадали. Всего в пассажирском автобусе находилось 20 пассажиров. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.