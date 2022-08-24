Металлический склад загорелся в подмосковном Тучково

Фото: 50.mchs.gov.ru

Металлический склад в подмосковном Тучково загорелся на площади 750 кв. м. К месту происшествия были направлены пожарные, пожару присвоен повышенный номер сложности, пишет ТАСС.

По некоторым данным, это склад готовой продукции, его общая площадь составляет 1500 кв. м. Возгорание произошло в здании по улице Партизан, информацию в службу спасения поступила в 20:25.

Позже экстренные службы сообщили о локализации возгорания.

В 21:47 мск объявлена локализация пожара на площади 750 кв. м. Пострадавших нет, — уточнил собеседник агентства.

К тушению пожара привлекались 57 человек и 19 единиц техники.

Ранее в этот день произошёл пожар на складе по Сигнальному проезду в Москве. Вероятнее всего, причиной пожара стала аварийная работа энергосети в условиях жары. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. м.