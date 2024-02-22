Металлический карниз проломил череп школьнику в Ленобласти

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Металлический карниз упал на голову девятилетнему мальчику в спортивном клубе во Всеволожске Ленинградской области, сообщает портал IVBG.ru. Мальчика госпитализировали с переломом черепа.

Инцидент произошел вечером 21 февраля в спортклубе на Павловской улице. Мальчик подошел к шторе, которая шла по периметру ринга, и дернул за нее. Вместе с тканью на голову школьнику упал металлический карниз и проломил ему череп. Сейчас мальчик находится в больнице.

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