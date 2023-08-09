Местный житель рассказал о двух взрывах рядом с заводом в Сергиевом Посаде RT: житель дома на Инженерной улице рядом с оптико-механическим заводом слышал два взрыва

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Житель дома на Инженерной улице, расположенной рядом с Загорским оптико-механическим заводом, сообщил телеканалу RT, что слышал два взрыва. По его словам, раньше на этом складе пиротехники не происходили подобные инциденты.

Слышно было везде, но окна у нас целы, 15-й этаж. Там действительно был склад с пиротехникой, но до этого дня взрывов не припомню, — сказал мужчина.

Мощный взрыв на предприятии прогремел утром 9 августа. По словам очевидцев, взрывной волной выбило стекла в соседних окнах. Официальная причина инцидента неизвестна, однако другие источники утверждают, что он может быть связан с нарушением технологического процесса. Известно, что взрыв произошел на складе пиротехники. Также выдвигались версии об атаке беспилотников, однако в экстренных службах опровергли эту информацию. Отмечается, что в результате взрыва был разрушен склад предприятия. Его площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров. На место происшествия выехал глава региона Андрей Воробьев.

Представители регионального управления МЧС России ранее заявили, что к ликвидации последствий взрыва привлечены шесть единиц спецтехники и 18 членов личного состава. По данным ведомства, взрыв произошел на проспекте Красной Армии. Официальных данных о пострадавших не поступало.