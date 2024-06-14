Месиво в Благовещенске и депутатское насилие: самые громкие ЧП за сегодня

Фото: t.me/sledcom_press*

Пьяный водитель на полной скорости сбил десять человек в Благовещенске, красноярский депутат отказывается признавать избитую жену, четырехлетняя девочка попала под колеса во время одиночной прогулки, — эти новости наиболее громко звучали 14 июня в сводках происшествий. NEWS.ru раскрывает подробности главных тем.

Пьяный водитель убил троих человек

В Благовещенске минивэн на полной скорости въехал в толпу на тротуаре. Всего водитель сбил десятерых человек, трое из которых погибли.

«Тут [капец] что произошло, [нафиг]. Это просто [нафиг] месиво. Вот эта мразь синяя — лежи, не вставай, тварь — сбил народ!» — прокомментировал кадры с места ДТП один из очевидцев.

Среди жертв подростки 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина, которая шла по тротуару с 19-летней дочерью. За жизнь последней борются врачи. Мэр города Олег Имамеев рассказал о состоянии других пострадавших.

«Что известно к этой минуте. Погибли два мальчика 14 и 15 лет и женщина 49 лет. Шесть человек, из них трое детей, в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Молимся за них», — написал глава города.

Пьяный водитель — Евгений Бакарюкин. Cвой минивэн Suzuki Hustler мужчина купил в октябре 2023 года. Менее чем за год на нем накопилось три штрафа на общую сумму четыре тысячи рублей.

Telegram-канал Readovka пишет, что Бакарюкин профессионально работал водителем. Он управлял автобусами. Кроме того, мужчина имел судимость за мошенничество с кредитами.

Соседка подозреваемого рассказала, что мужчина злоупотреблял алкоголем. Как отметила женщина, в последнее время мужчина жил один. Она подчеркнула, что он приводил друзей, но те вели себя спокойно. Она назвала их «спокойными и тихими алкоголиками».

«Насчет ДТП вообще неудивительно, что так случилось. Огромная трагедия, но было ожидаемо. До этого тоже, я знаю, было что-то подобное: штрафы, мелкие ДТП, снес клумбы. Но вот такое первый раз», — рассказала соседка.

Депутат отказался признавать избитую женщину женой

Экс-глава Федерации шахмат Красноярского края Инна Яковлева сообщил, что ее избил вице-спикера заксобрания региона Андрей Новак. Женщина сообщила, что уличила Новака в измене, после чего тот, по ее словам, избил ее и пообещал отправить общих детей в детдом.

«Отец моих детей сегодня хотел меня убить. Он спикер законодательного собрания. Угрожал, что убьет меня, а детей сгноит в детском доме, если я подам на алименты. За то, что я разоблачила его в лживости и измене», — заявила Яковлева журналистам.

При этом сам Новак утверждает, что не знает никакую Инну Яковлеву. Все ее обвинения он назвал провокацией, появившейся в предвыборный период.

«То, что происходит в СМИ — это провокация. Не знаю, кем и зачем сделанная. Избиений, угроз убийством, выяснений в полиции не было. То ли перед выборами, то ли после выборов я всегда узнаю о себе много нового. С Инной Николаевной я не общался», — сказал депутат.

Яковлева рассказала, что она в отношениях с Новаком с 2007 года и все это время пара воспитывала дочь и сына. При этом, по ее словам, дети не были записаны на Новака. Яковлева утверждает, что официальная супруга Новака Юлия не живет с ним уже много лет, но брак они не расторгали, чтобы не мешать его карьере. Полицию на место происшествия вызвала дочь Яковлевой.

Четырехлетка попала под машину

В городе Черемхово Иркутской области легковой автомобиль под управлением 60-летнего водителя сбил четырехлетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть. По факту ДТП в ГАИ проводится проверка.

Отмечается, что ребенок находился на улице без родителей. Девочка госпитализирована с травмами. Прокуратура Черемхово также поставила на контроль ход расследования причин происшествия.

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