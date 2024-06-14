«Как в боулинге»: очевидцы описали жуткое ДТП в Благовещенске Очевидцы назвали «месивом» последствия ДТП с минивэном в Благовещенске

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Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места аварии в Благовещенске, где минивэн на полной скорости сбил девятерых человек на тротуаре. Люди называют произошедшее «месивом», по их словам, погибли как минимум шесть человек..

Сбил народ. Тут просто месиво-месиво. Это просто спать вообще. Посбивал народ, ужас, — прокомментировал ДТП один из очевидцев.

Другой снимавший на камеру на камеру мужчина насчитал шесть погибших. По его словам, водитель автомобиля сбивал прохожих «как в боулинге».

Ранее в пресс-службе Минздрава Амурской области уточнили, что в результате аварии погибли три человека. Несовместимые с жизнью травмы получили двое детей и один взрослый. Еще семь пострадавших доставлены в больницы.

До этого стало известно, что устроивший смертельное ДТП в Благовещенске, профессионально работал водителем. Он управлял автобусами. Также известно, что мужчина имел судимость за мошенничество с кредитами. По словам очевидцев во время наезда на людей водитель был пьян. До этого страшного ДТП водителя штрафовали только за превышение скорости. Другой информации пока не поступало.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что водителю минивэна может грозить 15 лет тюрьмы по ст. 264 УК РФ. Как пишут авторы, сейчас на виновника ДТП составили протокол по статье 12.8 КоАП за пьяную езду.