«Мерзнем, простужаемся»: якутский депутат пожаловался на запрет курения Депутат Поскачин пожаловался на простуду из-за запрета курения в ресторанах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат парламента Якутии Владимир Поскачин в ходе заседания пожаловался на запрет курения в общественных местах, в частности в ресторанах и в самом парламенте, сообщает MK.RU. По словам парламентария, раньше он мог выпивать и одновременно с этим курить, однако теперь ему приходится выходить на улицу в мороз и простужаться.

Запрещается курить! Нельзя отдыхать! Сидишь, нормально выпиваешь, без курева. Раньше в коридоре курили, а сейчас зимой выходим на улицу, мерзнем, простужаемся, — возмутился депутат.

Поскачин добавил, что не стоит «увлекаться запретами». Он также утверждает, что «никакого вреда от курения нет». Депутат посетовал, что из-за запрета на курение в общественных местах он практически перестал посещать рестораны.

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