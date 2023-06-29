Кощунственно бросать голову жертвенного животного, особенно в храме другой религии, заявил первый заместитель председателя совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов. По его словам, мусульмане осуждают этот мерзкий и греховный поступок, который противоречит духу ислама.

Безусловно, это мерзкий поступок, потому что с точки зрения Ислама недозволенно оскорблять кого-либо, тем более таким образом проявлять такую агрессию и свой негатив, учитывая, что это произошло в храме другой религии. Также еще и так кощунственно бросать голову жертвенного животного. Это греховно, и мы осуждаем данное действие, — заявил Аббясов.