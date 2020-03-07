https://static.news.ru/photo/dbd8ca88-6092-11ea-bb29-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Чтобы не допустить распространения вирусов, в вагонах московского метро теперь ежедневно проводится влажная уборка с антисептиком, чаще меняются воздушные фильтры, а салоны автобусов обрабатываются дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовыми лампами.
Мы дополнительно усилили меры санитарной безопасности в московском транспорте, чтобы эффективно противодействовать распространению вирусов, — говорится в сообщении Транспортного комплекса столицы в Twitter.
— ÐÐ¾ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ ÑÑÐ°Ð½ÑÐ¿Ð¾ÑÑ (@DtRoad) March 7, 2020
Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных аэропортах дежурят бригады медиков, которые проверяют транзитных пассажиров из Китая, берут у них пробы анализа на коронавирус. Прямо в аэропорту эти пассажиры получают постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания и больничный лист, даже если у них отсутствуют симптомы COVID-19. Пассажиров с температурой или другими симптомами отправляют а инфекционные больницы.