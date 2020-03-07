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Омские журналисты узнали о новых случаях смерти и неверных диагнозах, которые ставили врачи в Калачинской центральной районной больнице (ЦРБ). Медучреждение местные жители называют не иначе, как «крематорий».

Недавно в больнице умерла многодетная мать, у которой врачи не заметили инфаркт мозга. После этого клиника подверглась проверкам, там начались увольнения. Оказалось, что это не единственный трагический случай в этой...