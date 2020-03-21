Белгородская митрополия в борьбе с коронавирусом решила использовать колокольный звон, который пять раз в день по три минуты будет звучать во всех храмах региона.
Колокольный звон продолжительностью не более трёх минут будет повторяться в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и в 21:00 (время московское) во всех храмах Белгородской области ежедневно, — сообщили в митрополии.
Своё решение там объяснили тем, что на Руси всегда звонили колокола.
Как ранее писал NEWS.ru, оперативный штаб Московской области по противодействию распространению коронавируса заявил, что четверо жителей Реутова могут быть заражены. Пациенты находятся в изоляции.
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