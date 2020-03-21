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Оперативный штаб Московской области по противодействию распространению коронавируса заявил, что четверо жителей Реутова могут быть заражены. Пациенты находятся в изоляции, их анализы отправлены в лабораторию «Вектор» в Новосибирске.

В настоящий момент в Московской области зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом. NEWS.ru писал, что правительство Московской области будет помогать размещать жителей региона в обсерваториях, если у них не будет возможности...