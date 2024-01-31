Мэру российского города не дали «переписать» детские площадки на граждан Суд в ХМАО обязал вернуть Югорску ответственность за детские площадки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация Югорска в ХМАО должна взять на себя обязательства по содержанию всех детских и спортивных площадок по решению Югорского районного суда. До этого мэрия приняла постановление, согласно которому 25 числящихся на городском балансе соцобъектов передавались жильцам, отмечается на сайте суда.

Распоряжением главы города Югорска 25 детских и спортивных площадок, принадлежащих муниципалитету, были исключены из реестра муниципальной собственности на основании проведенной местной администрацией инвентаризации детских и спортивных площадок. По мнению администрации, площадки расположены на земельных участках, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах, — сообщается в заявлении.

После этого прокуратура провела проверку, оценив правомерность решения. Выявленные нарушения передали в суд, а позицию прокуратуры об отмене инициативы поддержали управляющие компании, на территории которых и были расположены площадки. В итоге суд встал на сторону прокуратуры и обязал мэрию отменить решение.

Как ранее сообщалось, в состав Арктической зоны войдут два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа — Березовский и Белоярский. Соответствующий законопроект о расширении границ был одобрен 18 января на заседании Кабинета министров.