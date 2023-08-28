Мэру российского города подарили молот для «вышибания дури» из чиновников Губернатор подарил новому мэру Перми молот для «вышибания дури» из чиновников

Фото: vk.com/eduardsosnin

Эдуард Соснин

Эдуард Соснин вступил в должность мэра Перми, на церемонии инаугурации Губернатор Дмитрий Махонин подарил ему молот и книгу об истории города, сообщает «Коммерсант». Махонин отметил, что тяжелый молот можно использовать как для фитнесса, так и для того, чтобы «вышибать дурь из чиновников». Новый руководитель города принес присягу, ему вручили соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

Он [весит] 16-18 килограммов. Помимо фитнеса, молот можно использовать, чтоб дурь чиновничью из голов вышибать. Пусть этот молот будет Вам помогать ковать будущее Перми и края. Успехов, — сказал Махонин в ходе инаугурации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях. По словам главы государства, несмотря на просьбы различных министерств и ведомств продолжать закупки иностранных машин, он считает, что это должно быть «абсолютно исключено».

Первый вице-президент РФ Александр Руцкой, в свою очередь, выразил сомнения в том, что российские чиновники смогут пересесть на отечественные авто. По его словам, попытки пересадить госслужащих с иномарок на российские машины предпринимались и раньше, но ни к чему не привели.