Мэру-коррупционеру отказали в досрочном освобождении Суд отказал в УДО осужденному за коррупцию экс-мэру Ярославля Урлашову

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Московский районный суд Твери отказал в условно-досрочном освобождении бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному за коррупцию на 12,5 лет колонии строгого режима, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции. Против удовлетворения ходатайства выступили представители колонии и прокуратуры. Сам экс-мэр в заседании не участвовал.

Рассмотрели, отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении, — отметили в суде.

Урлашова признали виновным по делу о коррупции летом 2016 года. По версии следствия, экс-мэр и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 млн рублей у местного предпринимателя, обещав ему участие в реализации муниципального проекта. Урлашов утверждал, что деньгами его просто хотели отблагодарить. В 2021 году он уже подавал на УДО, но потом отозвал ходатайство.

Ранее в Донецкой Народной Республике по делу о взяточничестве задержали мэра города Енакиево Романа Храменкова. По версии следствия, он получил от местных предпринимателей 13 млн рублей для расторжения или продления договоров аренды имущества, принадлежащего администрации.

Позже в Ленобласти в получении взятки в особо крупном размере обвинили бывшего замглавы администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского района по ЖКХ, благоустройству и безопасности. По версии следствия, он получил от местных предпринимателей 1,8 млн рублей. Суд отправил фигуранта дела под домашний арест.