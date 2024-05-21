Мертвому петербуржцу выписали 13 штрафов за парковку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умерший житель Санкт-Петербурга по фамилии Окунев получил 13 штрафов за нарушение правил парковки, сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. По ее словам, гражданин 1925 года рождения скончался еще 17 лет назад.

Суд, понятное дело, разобрался и шесть дел уже прекратил, поскольку Леонид Петрович умер 17 лет назад, — написала Лебедева.

Судебный участок № 81 рассмотрел дела и прекратил шесть из них. Остальные протоколы также были отменены, так как правонарушитель уже не мог ответить за свои действия. Комитет по транспорту был уведомлен об этой ситуации соответствующими документами, подтверждающими смерть мужчины 17 лет назад.

Ранее сообщалось, что аварийные молотки в общественном транспорте Санкт-Петербурга фиксируют таким образом, что быстро сорвать их не получится, сообщала «Фонтанка». Издание начало получать фотографии основательно закрепленного инвентаря после инцидента на Поцелуевом мосту. Водитель, который ранее работал в петербургском автопарке, рассказал, что молотки воруют.

Также стало известно, что 66-летняя жительница Северной столицы отдала мошенникам более 10 млн рублей за «снятие порчи». Женщина переводила злоумышленникам деньги в течение месяца, а когда средства закончились, мошенники исчезли.