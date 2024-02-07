Мертвого петербуржца нашли в парадной в луже крови с лопатой в голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в парадной дома на улице Марата обнаружили мертвого молодого человека, который лежал на первом этаже в луже крови, сообщает «78». Тело заметила женщина, которая сообщила в полицию, что из головы юноши торчал предмет, похожий на лопату.

Полицейские прибыли на место и установили, что погибший упал с верхнего этажа. Труп забрали в морг, обстоятельства произошедшего выясняются.

Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что погибшим оказался 25-летний уроженец Новгородской области. Предположительно, он распивал алкоголь с компанией на лестничной площадке на третьем этаже и облокотился на перила, которые не выдержали.

После падения молодого человека сверху засыпало обломками. Как отмечает канал, здание в центре Петербурга, в котором это произошло, построено 1899 году. Это доходный дом Ренсковый погреб «К. О. Шитт».

Ранее в Петербурге в отеле на улице профессора Ивашенцова в центре города электрику раздавило голову во время ремонта лифта. СМИ писали, что 56-летний мужчина отправлял на лифте бидоны с водой со второго этажа. В какой-то момент он обронил полотенце и попытался его поднять, но в этот момент двери лифта закрылись и раздавили ему голову.