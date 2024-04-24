Главой российского района впервые назначен участник СВО Главой Березовского района ХМАО стал ветеран СВО Руслан Александров

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Главой Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа стал ветеран специальной военной операции России на Украине Руслан Александров, сообщает «Югра ТВ». Депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно. Таким образом, он стал первым участником СВО, занявшим пост руководителя муниципалитета в России.

Александров ранее работал в комитетах по природопользованию и по делам молодежи районной администрации. С 2015 года перешел в Центр адаптивного спорта в Ханты-Мансийске. На СВО отправился добровольцем в 2022 году, служил в разведывательном батальоне. После возвращения стал инструктором пункта отбора на военную службу по контракту.

Ранее в Санкт-Петербурге по требованию главы СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту избиения участника СВО. Отмечается, что подозреваемыми в деле являются сотрудники полиции. Пострадавший участвовал в пикете с требованием ужесточить миграционное законодательство.

Минздрав России ранее впервые раскрыл статистику психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Согласно отчету ведомства, с июня по декабрь 2023 года к специалистам обратились 18 604 человека. Организацией такой поддержки занимается фонд «Защитники Отечества».