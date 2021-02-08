Мэром Екатеринбурга избран Алексей Орлов

https://static.news.ru/photo/14c7980e-6aa8-11eb-bf64-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ekadm

Бывший первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов избран мэром Екатеринбурга. Соответствующее решение было озвучено на заседании городской думы во вторник, 9 февраля.

На прошлой неделе конкурсной комиссией было отобрано трое кандидатов на этот пост. Помимо Орлова, который являлся врио главы Екатеринбурга, на должность претендовали также глава Ленинского района города Дмитрий Ноженко и депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Зубарев. Комиссия при этом выдвинула рекомендацию избрать мэром Орлова.

На заседании был достигнут необходимый кворум — присутствовало 30 депутатов. Оно началось с обсуждения кандидатуры Орлова, после чего он выступил с речью. Он изложил основные тезисы своей программы.

Город должен сосредоточиться на развитии главного ресурса, за который конкурируют глобальные города, — человека. От того, как мы сможем привлечь таланты и специалистов, зависит наше будущее. Сейчас век 3D- и 4D-технологий. Мы, жители передового города, должны быть к этому готовы, — заявил кандидат в своём выступлении.

Также Алексей Орлов отвечал на вопросы депутатов. Он, в частности, рассказал, как город пережил пандемию коронавируса. Кроме того, Орлов уделил особое внимание подготовке к проведению Универсиады-2023 и празднованию 300-летия Екатеринбурга, которое будет отмечаться также в 2023 году. Ещё один вопрос, волновавший собравшихся, — строительство второй ветки метро. Орлов заметил, что на данный момент есть ресурсы на модернизацию составов. После этого, заметил он, начнётся проектирование новой ветки.

По итогам заседания Орлов был избран на пост мэра Екатеринбурга. Его кандидатура получила единогласное одобрение.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не будет выдвигаться в Государственную думу от партии «Яблоко». Такое решение он принял после публикации статьи «Без путинизма и популизма» лидера партии Григория Явлинского. В ней была подвергнута критике деятельность блогера и оппозиционера Алексея Навального.