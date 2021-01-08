Мэрия Якутска рассказала, почему Авксентьева внезапно покинула пост

https://static.news.ru/photo/a488420c-53c1-11eb-88b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: sardanaavksentieva/Instagram.com

Мэрия Якутска распространила сообщение, в котором объяснила, что заставило мэра города Сардану Авксентьеву неожиданно для всех написать заявление об отставке. Отмечается, что у неё были диагностированы проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации отметил, что ещё осенью 2020 года у градоначальника было углублённое медицинское обследование, которое выявило несоответствие норме ряда анализов, передаёт РИА Новости.

По результатам ПЭТ-КТ врачами принято решение о необходимости проведения хирургических операций, которые должны состояться в ближайшее время. Угрозы её жизни нет, операции плановые, — отметили в мэрии.

Там добавили, что врачи также диагностировали у Авксентьевой отклонения в функционировании сердечно-сосудистой системы. В мэрии подчеркнули, что добровольный уход в отставку по этой причине предусмотрен уставом Якутска, а также является личным выбором Авксентьевой.

Как сообщал NEWS.ru, 11 января стало известно, что мэр Якутска Сардана Авксентьева добровольно сложила с себя полномочия по состоянию здоровья. Она пояснила, что решение далось ей непросто и было принято после обсуждений с семьёй и командой. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев.