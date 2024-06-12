Мэрия Новосибирска удалила карту России без Крыма и Калининграда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Севастополь, Крым

Мэрия Новосибирска поздравила горожан с Днем России, опубликовав в соцсети «ВКонтакте» пост с картой страны без Крыма, Калининградской области и новых территорий. На это обратил внимание Telegram-канал Mash Siberia. Публикация появилась на странице мэрии в 09:00, но позже была удалена.

Начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров в беседе с NGS.RU отметил, что при размещении поста была допущена ошибка в инфографике.

Спасибо за вашу внимательность и бдительность. Информация будет исправлена и обновлена, — сказал он.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с Днем России, опубликовав анимированную карту страны, которая включает в себя территории Украины. На открытке Россия с восточной ее части, Курильских островов, постепенно закрашивается в цвета триколора. Доходя до западных границ, флаг РФ заполняет территорию современной Украины. При этом там оказались не только Сумская, Харьковская и Полтавская области, но и западные регионы, в том числе Киев.