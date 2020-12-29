Мэрия Москвы сообщила о годовом росте смертности в 50%

https://static.news.ru/photo/f48719d6-49e4-11eb-99eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Смертность в Москве в ноябре 2020 года была почти на 50% больше, чем в этом же месяце 2019 года, сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

В ноябре 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 14 456 смертей (на 4 730 случаев больше, чем в ноябре 2019 года). Превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4 696 случаев, — говорится на сайте ведомства.

Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти назван в 4696 случаях гибели москвичей за этот период, что объясняет 97% случаев избыточной смертности.

Всего в ноябре было зафиксировано 3418 смертей, где COVID-19 указан как основная причина. В этот показатель включены случаи отрицательных тестов, но при наличии клинических признаков вируса при анатомическом исследовании (489 случаев).

При этом в ноябре выросло число заражений коронавирусом — в среднем 6053 случая в сутки против 4244 в октябре.

Несмотря на существенный рост заболеваемости, доля умерших увеличилась незначительно — с 1,7% в октябре до 1,9% в ноябре. То есть, всего на 0,2%, — отметили в Депрздраве.

Кроме того, COVID-19 обостряет другие болезни, которые приводят к смерти. 1124 человека в ноябре погибли от других заболеваний, но с положительным тестом на COVID-19.

COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 188 случаях. Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,23%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной; 3,83%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. По сравнению с предыдущим месяцем летальность от COVID-19 как основной или сопутствующей причины сократилась на 11%, — отметили в департаменте.

Ранее издание «Медиазона» сообщило , что данные по смертности от коронавируса в России могут быть занижены в два раза. Журналисты сравнили официальные сводки от оперативного штаба и сведения из закрытого Информационного центра по мониторингу с 31 марта по 22 ноября. Оказалось, что на койках под ковидных больных за это время умерли 75 тысяч пациентов, писал NEWS.ru.