Мэрия Москвы рекомендует москвичам брать с собой паспорт

https://static.news.ru/photo/1aa6b3a6-8163-11ea-92c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Москвы рекомендовало пешеходам носить с собой паспорт.

Я считаю, что нет необходимости носить ничего, кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, — заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, сообщает «Интерфакс».

Ранее депутат Мосгордумы Кирилл Щитов заявил, что жители столицы должны иметь при себе не только паспорт, но и документ о месте фактического проживания, если они идут в магазин, аптеку или на прогулку с собакой.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин продлил действие истекающих водительских удостоверений и паспортов. Эти меры принимаются в качестве противодействия дальнейшему распространению коронавируса.

В России зафиксировано 36 793 случая заболевания коронавирусом, из них 4785 — за последние сутки, 3057 человек выздоровели, 313 скончались. В Москве 20 754 заболевших, 1679 выздоровели, 148 умерли.