Мэрия Москвы рассказала, какие меры останутся в силе после нерабочих дней

Москва с понедельника возвращается к обычной жизни — режим нерабочих дней завершается. Однако ситуация, связанная с распространением коронавируса, остаётся ещё напряжённой. Поэтому в городе будет действовать ряд ограничений. Речь идёт прежде всего о правилах, которые регламентируют порядок работы организаций. Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы mos.ru.

Предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет. Горожане, которые входят в эти социальные группы, не прошли вакцинацию и не болели COVID-19 в последние шесть месяцев, обязаны соблюдать домашний режим, — говорится в рекомендациях.

Москвичей призывают в этот период не покидать лишний раз свои дома за исключением таких случаев, когда нужно посетить доктора, приобрести продукты в ближайшем магазине, выгулять питомца или выкинуть мусор. При этом ограничений на прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не вводятся.

При этом данные меры не касаются тех лиц, кто прошёл вакцинацию или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Посещение учреждений культуры — театров и музеев — также возможно при наличии QR-кодов, которые требуется предъявлять на входе. Кроме того, здесь также необходимо носить защитные маски, особенно на концертах, развлекательных, культурных, спортивных мероприятиях, где одновременно «присутствуют более 500 человек».

С 8 ноября приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для тех, кто должен соблюдать домашний режим, — людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Однако карты москвича не заблокируют гражданам из группы риска, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или прошли вакцинацию. Также социальную карту разблокируют сразу после вакцинации первым компонентом (либо если человек выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией), — пояснили в мэрии.

В сообщении сказано, что в столице продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно как в расположенных на базе 100 городских поликлиник центрах вакцинации, так и в ряде торговых центров и центрах госуслуг, а также в ГУМе, спорткомплексе «Лужники» (сектор Д).

Кроме того, работает 70 пунктов, где проводят бесплатные экспресс-тесты на COVID-19. Они открыты в 38 центрах госуслуг «Мои документы», 20 популярных общественных местах и торговых центрах и семи транспортно-пересадочных узлах (ТПУ), а также в вестибюлях пяти станций метро. Пункты быстрой диагностики работают по графику учреждений, а в ТПУ и метро — ежедневно с 09:00 до 21:00, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об улучшении динамики заболеваемости COVID-19 в Москве, поэтому было принято решение не продлевать нерабочие дни. Однако уровень заболеваемости остаётся очень высоким.