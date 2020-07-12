Мэрия Москвы назвала самые необычные жилые дома столицы

https://static.news.ru/photo/a51fd640-c469-11ea-9b95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Опубликован список самых необычных жилых домов столицы, построенных за последние сто лет. Столичные власти внесли в него 11 самых необычных зданий.

Отмечается, что список был составлен в честь завершения реконструкции дома Наркoмфина. Авторы публикации рассказали о домах, расположенных на проспекте Мира и Беговой улице. Также в список вошел Римский дом во 2-м Казачьем переулке, поражающий своей архитектурой, выполненной в стиле классицизма, сообщает Life.

Удостоены внимания оказались дома жилого комплекса «Лебедь» на Ленинградском шоссе, который в 70-х годах стал первым комплексом, который включил в себя все удобства: от магазина и детсада до химчистки и библиотеки.

Круглые дома на улицах Дoвженко и Нежинской также вошли в список. Их диаметр составляет 155 метров, а каждый из них вмещает 900 квартир. Также необычное здание расположилось на Большой Тульской. Дом-корабль длиной 400 метров в народе называют лежащим небоcкрёбом. Из-за своей необычной формы в перечень вошёл и дом-парус на Гризодубoвой улице.

А завершили список «плоские» дома на Пресненском Валу, которые из-за острых углов выглядят сплющенными, и дом трёх эпох в Вишняковском переулке.

Как писал NEWS.ru, Мосгорнаследие обязало владельца архитектурного памятника на Сретенском бульваре очистить фасад от навесного оборудования: блоков кондиционеров, вытяжек и незаконно установленных вывесок.

Предписание коснулось пользователей помещений построенного в 1902 году дома страхового общества «Россия», являющегося памятником федерального значения. Главный фасад здания со стилизованной готической башней обращён к Тургеневской площади.