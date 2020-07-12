Мэрия Москвы назвала самые необычные жилые дома столицы

Опубликован список самых необычных жилых домов столицы, построенных за последние сто лет. Столичные власти внесли в него 11 самых необычных зданий.
Отмечается, что список был составлен в честь завершения реконструкции дома Наркoмфина. Авторы публикации рассказали о домах, расположенных на проспекте Мира и Беговой улице. Также в список вошел Римский дом во 2-м Казачьем переулке, поражающий своей архитектурой, выполненной в стиле классицизма,
Удостоены внимания оказались дома жилого комплекса «Лебедь» на Ленинградском шоссе, который в 70-х годах стал первым комплексом, который включил в себя все удобства: от магазина и детсада до химчистки и библиотеки.
Круглые дома на улицах Дoвженко и Нежинской также вошли в список. Их диаметр составляет 155 метров, а каждый из них вмещает 900 квартир. Также необычное здание расположилось на Большой Тульской. Дом-корабль длиной 400 метров в народе называют лежащим небоcкрёбом. Из-за своей необычной формы в перечень вошёл и дом-парус на Гризодубoвой улице.
А завершили список «плоские» дома на Пресненском Валу, которые из-за острых углов выглядят сплющенными, и дом трёх эпох в Вишняковском переулке.
Как писал NEWS.ru, Мосгорнаследие обязало владельца архитектурного памятника на Сретенском бульваре очистить фасад от навесного оборудования: блоков кондиционеров, вытяжек и незаконно установленных вывесок.
Предписание коснулось пользователей помещений построенного в 1902 году дома страхового общества «Россия», являющегося памятником федерального значения. Главный фасад здания со стилизованной готической башней обращён к Тургеневской площади.
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