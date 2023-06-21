Мэрия Екатеринбурга потратит миллионы на аппараты для защиты гостайны ЕАН: мэрия Екатеринбурга закупит аппараты для защиты от прослушки

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Администрация Екатеринбурга объявила тендер на поставку 15 аппаратов для защиты от прослушки, сообщает ЕАН. Начальная цена закупаемой продукции составляет 1,8 млн рублей. В техническом задании сказано, что таким образом мэрия хочет обезопаситься от распространения государственной тайны и прочих секретных сведений.

Средства виброакустической защиты должны предназначаться для защиты акустической речевой информации, циркулирующей в помещениях, специально предназначенных для обсуждения или воспроизведения информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Время наработки до отказа не менее 6000 часов, — говорится в техническом задании тендера.

По данным ЕАН, в мэрии Екатеринбурга уже стоят аналогичные заглушки еще с 2013 года. Тогда администрация города отдала 860 тысяч рублей за 25 устройств. Сейчас же речь идет о плановой замене оборудования.

Как заявил ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков, представления многих граждан о том, что шумы и эхо во время разговора по телефону говорят о прослушке устройства, являются мифом. Он отметил, что организация прослушки не является простым делом, в связи с чем из-за сложностей процесса объектом изучения становится далеко не каждый, а потому «лишнюю паранойю можно отсечь».