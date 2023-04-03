Мэрия Белгорода посоветовала готовить окопы для сотрудников предприятий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Мэрия Белгорода посоветовала главам предприятий принять дополнительные меры безопасности для сотрудников, в том числе подготовить окопы и другие укрытия, сообщает FONAR.TV. В письме от администрации, которое публикует издание, предпринимателям напоминают об угрозе обстрелов со стороны Украины. Отчитаться о принятых мерах им нужно будет до 6 апреля.

Рекомендуем вам организовать работу по оборудованию на имеющихся территориях и объектах укрытий наземного и подземного типа для персонала (окопов, щелей и т. д.), — указано в письме.

Также предпринимателям советуют усиливать здания щитовыми конструкциями и мешками с песком.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Один снаряд попал в жилую зону, второй — на территорию предприятия. Также частично нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Жертв и пострадавших нет.

Накануне, 2 марта, ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. Погибли 15 голов крупнорогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия. Также повреждены пять частных домовладений и два автомобиля.