Mercedes отшвырнул девушку на лобовое стекло автомобиля в Петербурге Mercedes сбил девушку и разбил несколько автомобилей в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Крупная авария произошла в центре Санкт-Петербурга, на Пяти углах, сообщает Telegram-канал Baza. Mercedes сбил переходившую дорогу девушку с такой силой, что она отлетела на лобовое стекло другой машины, и протаранил несколько автомобилей. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Водитель иномарки на большой скорости ехал по Разъезжей улице, на перекрестке не справился с управлением. В итоге задел одну из машин и вылетел на улицу Ломоносова, где и произошла авария. На месте ДТП работают полиция и скорая помощь. Также затруднено движение от набережной Фонтанки до Загородного проспекта.

Ранее массовое ДТП произошло при въезде на дамбу возле порта Бронка в Ленобласти, по направлению в сторону Кронштадта. Там столкнулись по меньшей мере семь автомобилей, 18-летний водитель легковушки погиб. Двое его пассажиров пострадали. По словам очевидцев, во время аварии один из легковых автомобилей почти наполовину скрылся под грузовиком. Еще одна фура с манипулятором пыталась уйти от столкновения, но при этом зацепила сразу две машины.

До этого в Санкт-Петербурге самосвал наехал на пенсионерку неподалеку от станции метро «Приморская». Пострадавшую 1940 года рождения госпитализировали с места происшествия с тяжелыми травмами. Наезд случился вне зоны пешеходного перехода, когда женщина переходила дорогу к трамваю.