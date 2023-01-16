Мэра Свирска задержали за хищение выделенных на арт-объект денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Свирск Иркутской области Владимира Орноева по подозрению в хищении бюджетных средств в размере 1,5 млн рублей, выделенных на приобретение арт-объекта «Поющее дерево», сообщает Telegram-канал Shot. Также задержан начальник «Департамента единого заказчика» в Свирске Валерий Быков и руководители подрядной компании, возбуждено уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в октябре 2020 года мэрия заключила контракт на возведение арт-объекта «Поющее дерево» в парке «Свирская ривьера». Подрядчик должен был приобрести его и оплатить установку. Однако арт-объект полностью оплатили благотворители, а выделенные средства были похищены фигурантами дела.

Ранее в Омской области задержали мэра города Называевска Виктора Лупиноса в рамках расследования дела, возбуждённого по факту нарушения норм противопожарной безопасности. Сообщается, что Лупинос не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что привело к уничтожению более чем 100 домов. Мэру предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.