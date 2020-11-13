Мэра Пятигорска госпитализировали с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/901e3cf0-2657-11eb-9aef-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Ворошилов Фото: pyatigorsk.org

Глава города Пятигорска в Ставропольском крае Дмитрий Ворошилов попал в больницу в связи с осложнениями на фоне коронавирусной инфекции.

В связи с непростым течением болезни Ворошилова госпитализировали в одну из больниц Пятигорска, — сообщил агентству «Интерфакс-Юг» источник в городской администрации.

Накануне Ворошилов сообщал в своём Instagram, что у него подтвердился диагноз COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что в России число заболевших коронавирусом за сутки впервые превысило 22 тысячи человек. Диагноз был подтверждён у 22 702 россиян, общее число заразившихся с начала пандемии по стране выросло до 1 903 253 человек.

В РФ 14 ноября коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа вырос до отметки в 1,03.

13 ноября стало известно, что COVID-19 диагностировали губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину.