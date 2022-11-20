Мэра Энергодара освободили от должности В Запорожской области освободили от должности мэра Энергодара Волгу

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Энергодар, Запорожская область

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ об освобождении от должности мэра Энергодара Александра Волги. Бывший градоначальник также должен покинуть территорию региона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области, — подчеркнул собеседник агентства.

Он не назвал причину отставки мэра. Агентство при этом уточняет, что Волга информацию о своем отстранении не подтвердил. Чиновник пояснил, что в настоящее время находится в отпуске.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, которая призывает Россию покинуть Запорожскую АЭС, рядом с которой расположен город Энергодар. Также в документе содержится призыв к Москве прекратить действия против ядерных объектов Украины.