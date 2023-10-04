Мэра дагестанского Кизилюрта заподозрили в связях с ОПГ

Фото: mo-kizilurt.ru

Магомед Магомедов

Мэра города Кизилюрта и бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова заподозрили в причастности к особо тяжким преступлениям и в связях с ОПГ, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, чиновник может быть причастен к коррупционным схемам и сотрудничеству с бывшим лидером бандподполья Ибрагимом Гаджидадаевым, в 2009 году взявшим на себя ответственность за убийство министра внутренних дел республики.

Авторы публикации подчеркивают, что участие Магомедова в особо тяжких преступлениях было задокументировано сотрудниками правоохранительных органов. В частности, утверждается, что они провели обыски в доме мэра Кизилюрта и на месте его работы. В ходе обысков были обнаружены коллекции предметов роскоши, а также огнестрельное оружие, хранившееся незаконно. В настоящее время следователи продолжают устанавливать причастность Магомедова к преступлениям.

Как сообщалось ранее, мэр Кизилюрта Магомед Магомедов был задержан сотрудниками ФСБ, прибывшими в Дагестан из Москвы. Официальных сведений о том, предъявили ли ему какие-либо обвинения, в настоящий момент нет. Предполагается, что поводом для задержания стала его деятельность на посту министра спорта республики.