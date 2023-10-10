Мэра Железноводска шокировали странные аппетиты городских туристов Мэр Железноводска призвал туристов не есть каштаны с улиц города

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Железноводск

Мэр Железноводска Евгений Бакулин записал видеообращение, в котором призвал туристов не употреблять в пищу каштаны, разбросанные по улицам города. Он напомнил, что плоды в этих краях несъедобны, в отличие от тех, что растут в Грузии и Азербайджане. Градоначальник подчеркнул, что был шокирован, когда увидел, как туристы подбирают их с земли и едят.

Заметил одну странность. Наши отдыхающие почему-то едят наши железноводские каштаны. Понимаете, для меня это шок. Наши каштаны, насколько я знаю, они несъедобны. Их есть не надо, ни жевать, ни пробовать, — сказал Бакулин.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева сообщила, что многие дикие ягоды, произрастающие в лесах, опасны для здоровья. Она призвала не притрагиваться к неизвестным ягодам и не собирать те плоды, которые растут вдоль дорог, поскольку они накапливают в себе вредные вещества из выхлопных газов и выбросов. По ее словам, в лесах можно встретить белладонну, паслен, воронец, крушину ломкую, вороний глаз, бузину травяную и волчье лыко — все эти ягоды содержат ядовитые вещества.

До этого врач-гастроэнтеролог Ольга Глушко рассказала, что главным отличием кишечной инфекции от обычного отравления является наличие у пациента высокой температуры. По ее словам, отличать одно от другого необходимо для выбора правильной тактики лечения.