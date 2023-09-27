Мэр Ясиноватой: ВСУ обстреливают инфраструктуру города кассетными снарядами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Ясиноватой сложилась тяжелая ситуация с вывозом мусора из-за повреждения коммунальной техники в результате обстрелов со стороны ВСУ, заявил глава города Дмитрий Шевченко в интервью RT. По его словам, украинские войска бьют по гражданской инфраструктуре кассетными боеприпасами.

В последнее время участились случаи повреждения гражданской инфраструктуры города, в особенности коммунальных предприятий. При помощи кассетных боеприпасов были разбиты более 20 машин для вывоза мусора. Поэтому на сегодняшний день есть определенные проблемы с выполнением коммунальных услуг. Думаю, что завтра мы эту проблему решим, благодаря нашим коллегам из других городов. Приедет новая техника, будем работать дальше, — заявил Шевченко.

23 сентября ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. В результате обстрела пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники, у большей части автомобилей осколками пробило двигатель. До этого сообщалось об обстреле украинскими силами из танка пункта автомобильного пропуска в Брянской области. Предположительно Т-80, выпустил снаряд калибра 125 мм по пункту и затем скрылся в лесопосадке.