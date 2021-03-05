Мэр Ярославля опроверг слухи о своей отставке

https://static.news.ru/photo/f8eeb190-7da2-11eb-8e5a-96000091f725_660.jpg Владимир Волков Фото: vm_volkov/vk.com

Ярославский градоначальник Владимир Волков не намерен покидать свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе администрации, отметив, что мэр сам опроверг появившиеся слухи о якобы готовящейся отставке мэра.

Сообщение об отставке Волкова ранее опубликовал Telegram-канал «Ярподполье».

Мэр Ярославля Владимир Волков опроверг слухи о своей отставке,— пояснили «Коммерсант-Ярославль» в пресс-службе мэрии.

Неизвестно, связаны ли эти слухи с ситуацией в ярославской администрации. В январе заместитель мэра Ярославля был Ринат Бадаев арестован по подозрению в получении крупной взятки. Под стражей он пробудет до 15 марта.

По сведениям местных СМИ, летом 2019 года чиновник предложил местной юрфирме свою помощь в заключении договора с муниципальным предприятием ЖКХ. Цена контракта составляла 12 млн рублей. За оказание содействия Бадаев якобы попросил выплатить ему десятую часть этой суммы, но получил только 390 тысяч рублей, сообщал NEWS.ru.