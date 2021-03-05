16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Мэр Ярославля опроверг слухи о своей отставке

13:48, 05 марта 2021
Владимир Волков Владимир Волков Фото: vm_volkov/vk.com

Ярославский градоначальник Владимир Волков не намерен покидать свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе администрации, отметив, что мэр сам опроверг появившиеся слухи о якобы готовящейся отставке мэра.

Сообщение об отставке Волкова ранее опубликовал Telegram-канал «Ярподполье».

Мэр Ярославля Владимир Волков опроверг слухи о своей отставке,— пояснили «Коммерсант-Ярославль» в пресс-службе мэрии.

Неизвестно, связаны ли эти слухи с ситуацией в ярославской администрации. В январе заместитель мэра Ярославля был Ринат Бадаев арестован по подозрению в получении крупной взятки. Под стражей он пробудет до 15 марта.

По сведениям местных СМИ, летом 2019 года чиновник предложил местной юрфирме свою помощь в заключении договора с муниципальным предприятием ЖКХ. Цена контракта составляла 12 млн рублей. За оказание содействия Бадаев якобы попросил выплатить ему десятую часть этой суммы, но получил только 390 тысяч рублей, сообщал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео