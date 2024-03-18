Мэр Ялты рассказала, кто такие крымчане-«ждуны» Мэр Ялты: среди крымчан есть «ждуны», завербованные западными спецслужбами

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Участники митинга украинских активистов против проведения референдума в Крыму, 2014 г.

Мэр Ялты Янина Павленко в интервью NEWS.ru признала, что среди крымчан есть так называемые ждуны, рассчитывающие на возвращение времен, при которых не исполнялись законы и не платились налоги. По ее словам, многие из них являются завербованными сотрудниками украинских или западных спецслужб, которые специально находятся в Крыму для участия в диверсионных мероприятиях.

Такие люди однозначно есть, и многие из них — это завербованные сотрудники спецслужб, украинских или западных, которые оставлены специально для того, чтобы участвовать в различных диверсионных мероприятиях, — заявила Павленко.

Глава Ялты также признала, что раньше крымчане могли не платить налоги, однако призвала жителей региона не цепляться за прошлое. По словам Павленко, тогда «ничего хорошего не было».

Да, раньше можно было не платить налоги. Раньше можно было застроить халабудами весь ЮБК (южный берег Крыма. — NEWS.ru), лежать на пляже и вообще ничего не делать, за взятку решить любой вопрос — вот по этим временам и скучают. Слава богу, таких людей мало, — заключила Павленко.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта на железной дороге на территории Республики Крым. Сотрудниками ФСБ была задержана 24-летняя россиянка, при обысках у нее нашли изготовленные самостоятельно зажигательные устройства и компоненты к ним, а также обнаружена переписка с куратором — украинским координатором. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта.