Мэр Ялты опровергла слухи об украшениях за 20 млн рублей

Мэр Ялты Янина Павленко опровергла информацию, что стоимость её украшений составляет 20 млн рублей. Глава администрации уверяет, что они в десятки раз дешевле, пишет «МК в Крыму».
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на два комплекта серёжек и подвесок чиновницы. Они
Павленко отреагировала на слухи, отметив, что стоимость её украшений значительно переоценили.
Такая чушь. Кому-то ж так надо меня порочить! Чего только не придумывают! Значит, двигаюсь в правильном направлении! И да, цена моих бус в десятки раз дешевле, — написала мэр города.
Позднее градоначальница на своей странице в Instagram
Певица Любовь Успенская похвасталась колье из белого золота в виде змеи за 39 млн рублей. Украшение, в котором артистка вышла в свет, инкрустировано бриллиантами на 74 карата. Над его созданием работали итальянские дизайнеры. Как заметила певица, мужчины такие роскошные подарки ей никогда не дарили.