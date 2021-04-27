Мэр Ялты опровергла слухи об украшениях за 20 млн рублей

https://static.news.ru/photo/831dc750-a73a-11eb-9fde-96000091f725_660.jpg Янина Павленко Фото: yalta_adm/vk.com

Мэр Ялты Янина Павленко опровергла информацию, что стоимость её украшений составляет 20 млн рублей. Глава администрации уверяет, что они в десятки раз дешевле, пишет «МК в Крыму».

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на два комплекта серёжек и подвесок чиновницы. Они предположили , что эти ювелирные изделия выпущены известным люксовым брендом Alhambra.

Павленко отреагировала на слухи, отметив, что стоимость её украшений значительно переоценили.

Такая чушь. Кому-то ж так надо меня порочить! Чего только не придумывают! Значит, двигаюсь в правильном направлении! И да, цена моих бус в десятки раз дешевле, — написала мэр города.

Позднее градоначальница на своей странице в Instagram добавила , что готова продать свои бусы всем желающим за 2 млн рублей. При этом деньги от сделки она обещала направить на развитие ялтинской коррекционной школы.

Певица Любовь Успенская похвасталась колье из белого золота в виде змеи за 39 млн рублей. Украшение, в котором артистка вышла в свет, инкрустировано бриллиантами на 74 карата. Над его созданием работали итальянские дизайнеры. Как заметила певица, мужчины такие роскошные подарки ей никогда не дарили.