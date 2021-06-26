Мэр Ялты назвала фейком информацию об эвакуации города из-за ливней

Информация о том, что жителей Ялты могут эвакуировать из-за возможных новых ливней, не соответствует действительности. Глава городской администрации города Янина Павленко назвала фейком подобные слухи. Её слова приводит РИА Новости.

Речи об эвакуации Ялты нет и быть не может. Сообщение об эвакуации Ялты — фейк, — отметила Павленко.

По её словам, жителей, проживающих вдоль русел рек, возможно, эвакуируют. Однако это «единичные случаи».

Ранее она сообщила, что 27 и 28 июня в регионе прогнозируются ливни. Людям, которые проживают в зоне подтоплений, рекомендовали переселиться в пункты временного размещения.

Сегодня утром синоптики продлили штормовое предупреждение в Крыму ещё на двое суток. Через неделю после потопа в Ялте полуостров вновь накроет сильными ливнями, градом и шквалом, говорится на сайте крымского гидрометцентра.

По данным специалистов, во второй половине дня и в течение понедельника на отдельных реках вновь ожидаются подъёмы уровня воды на 0,5–1,5 метра.