Мэр Ялты назвала фейком информацию об эвакуации города из-за ливней
Анастасия Дубинина
Анастасия Дубинина
20:28, 27 июня 2021
Фото: yalta24/vk.com
Информация о том, что жителей Ялты могут эвакуировать из-за возможных новых ливней, не соответствует действительности. Глава городской администрации города Янина Павленко назвала фейком подобные слухи. Её слова приводит РИА Новости.
Речи об эвакуации Ялты нет и быть не может. Сообщение об эвакуации Ялты — фейк, — отметила Павленко.
По её словам, жителей, проживающих вдоль русел рек, возможно, эвакуируют. Однако это «единичные случаи».
Ранее она сообщила, что 27 и 28 июня в регионе прогнозируются ливни. Людям, которые проживают в зоне подтоплений, рекомендовали переселиться в пункты временного размещения.
Сегодня утром синоптики продлили штормовое предупреждение в Крыму ещё на двое суток. Через неделю после потопа в Ялте полуостров вновь накроет сильными ливнями, градом и шквалом, говорится на сайте крымского гидрометцентра.
По данным специалистов, во второй половине дня и в течение понедельника на отдельных реках вновь ожидаются подъёмы уровня воды на 0,5–1,5 метра.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram