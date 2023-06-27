Мэр Якутска нашел решение проблемы бомжей Мэр Якутска Григорьев предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мэр Якутска Евгений Григорьев предложил решить проблему бездомных, создавая для них трудовые лагеря. По его словам, эти граждане вполне трудоспособны, но вместо того чтобы работать, они пьянствуют и портят общественные места, сообщает портал exo-ykt.ru.

Бомжи — это одно из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы той категории населения, которая могла работать. <...> Их надо привлекать к ответственности. <...> И здесь также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря, — сказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что в России насчитывается около четырех с половиной миллионов бездомных. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагал использовать зарубежный опыт в решении этой проблемы. В частности, таких стран, как Италия, где существует программа привлечения этой категории населения к труду, а также Ирландии и Финляндии, власти которых стараются обеспечить бездомных жильем.