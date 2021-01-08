Мэр Якутска Авксентьева рассказала о планах после отставки

https://static.news.ru/photo/f09c7f90-53d6-11eb-a23e-fa163e074e61_660.jpg Сардана Авксентьева Фото: yakutsk_city_official/vk.com

Мэр Якутска Сардана Авксентьева после отставки не собирается оставлять работу на благо города. Об этом она сообщила в своём Instagram.

Авксентьева отметила, что после её ухода с поста временно исполнять обязанности главы города будет Евгений Григорьев. Женщина рассказала, что станет его советником.

Я согласилась с предложением Евгения Григорьева стать его советником, но смогу только на общественных началах. Останусь в рядах городской команды, ровно передам «эстафетную палочку», — говорится в сообщении.

Авксентьева сообщила о своём уходе в связи с проблемами со здоровьем. По её словам, ей предстоит ряд операций. Она поблагодарила главу Якутии Айсена Николаева за понимание причин её отставки. Также Авксентьева призвала жителей города проявить активность на будущих выборах мэра, которые состоятся весной 2021 года.

В них планирует принять участие Евгений Григорьев. Он заявил, что его намерение поддержали и Авксентьева, и Николаев. Григорьев пожелал своей предшественнице скорейшего выздоровления, подчеркнув, что под её руководством было сделано многое на благо города, а также выразив уверенность, что она принесёт Якутску ещё немало пользы.

Айсен Сергеевич и Сардана Владимировна поддержали мое решение принять участие в выборах главы Якутска. Я также уверен в нашей команде — заместителях мэра, руководителях структурных и территориальных подразделений, — написал в Instagram Григорьев.

Как ранее писал NEWS.ru, ещё осенью 2020 года у Сарданы Авксентьевой было углублённое медицинское обследование, которое выявило несоответствие норме ряда анализов. Врачи также диагностировали у неё отклонения в функционировании сердечно-сосудистой системы. В мэрии подчеркнули, что добровольный уход в отставку по этой причине предусмотрен уставом Якутска, а также является личным выбором Авксентьевой.