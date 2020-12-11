Мэр, возмущённый ленивыми горожанами, снова их обвинил

https://static.news.ru/photo/86452980-3bc1-11eb-9644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фанис Гильванов/Vk.com

Возмущённый нежеланием горожан работать за 15 тысяч рублей в месяц мэр башкирского города Агидель Фанис Гильванов снова их обвинил. Он заявил, что привёл в город инвестора, а тот не смог набрать работников на швейное производство, поэтому мэр сделал вывод, что жителям просто лень трудиться.

В городе средняя зарплата 38 тысяч рублей. Швейный цех работает сдельно: сколько сделаешь — столько заработаешь. Там нет вопроса, что 15 тысяч зарплата. И ещё имеем возмущения, что нет рабочих мест. У нас самая высокая безработица в республике — до 11%, — заявил изданию «Подъём» Гильванов.

Он сообщил, что пытается «растормошить город». Рассказал, что уговорил одного предпринимателя создать здесь рабочие места, обучил жителей, получил от них заверения, что они готовы работать. В итоге, по словам Гильванова, предприниматель создал современный цех, рассчитанный на 20 рабочих мест в одну смену, а набрал пока только 16 человек.

Первый же инвестор уткнулся в нехватку кадров, в нежелание работать, — подытожил мэр.

Сам Гильванов, согласно декларации о доходах, заработал в прошлом году более 2 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, Гильванов возмутился в соцсетях, что местные жители не идут работать продавцами, поварами, швеями, водителями на многочисленные вакантные места. Мэр встревожился, что нежелание горожан работать может привести к закрытию поликлиники, школ, детсадов и отпугнуть возможных инвесторов. Многочисленные комментаторы ответили ему, что не хотят работать за 12–15 тыс. рублей.

В центре занятости Агидели сообщили, что в городе действительно открыты вакансии кассира с зарплатой в 13 тыс. рублей, дворника, водителя, фельдшера, повара, товароведа (14 тыс. рублей), педагога-психолога, инженера (15 тыс. рублей), завхоза (16 тыс. рублей), врача-невролога (45 тыс. рублей), полицейского (35 тыс. рублей).