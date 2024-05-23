Мэр Воронежа сообщил об уходе в отставку Мэр Воронежа Кстенин покинет пост 13 июня

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил об уходе с поста главы города. В своем Telegram-канале он пояснил, что с 13 июня у него начинается отпуск, после которого он перейдет на новое место работы. Он не стал раскрывать, чем будет заниматься на новом месте, однако рассказал, что работу продолжит в Воронеже.

Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа <...>. С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу, — написал градоначальник.

Кстенин рассказал, что за время его нахождения на посту главы города удалось очистить бюджет от многомиллиардных долгов перед банками, построить десятки спортивных объектов и образовательных учреждений. Под его руководством были приведены в порядок тротуары, а также созданы восемь новых дорог. Кроме того, по его словам, был обновлен автопарк для «Воронежпассажиртранса», власти приобрели для него 260 автобусов.

Даже в очень непростые времена мы получали и поддержку горожан, и справедливую критику, которая позволяла стать лучше. Большое спасибо, дорогие воронежцы, за годы совместного труда, — следует из публикации мэра.

В апреле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку на фоне гей-скандала (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, этому предшествовал пост о «сомнительной личной жизни» Бурцева.