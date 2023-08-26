Мэр Владивостока рассказал о ситуации с наводнением в городе Мэр Шестаков: вода значительно спала по всему Владивостоку

Фото: vk.ru/kv_shestakov

Уровень воды на улицах Владивостока значительно спал, но подтопления еще остаются, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Константин Шестаков. Он также рассказал о планах по разбору завалов, образовавшихся в результате наводнения, и откачке воды из затопленных зданий.

Вода значительно спала по всему городу, в том числе в районе Спутника. Безусловно, подтопления еще есть. С помощью квадрокоптеров обследуем зоны, наиболее пострадавшие от затоплений. <...> Совместно с подрядчиками будем разбирать завалы в районе реки Объяснения. <...> С МЧС заходим в школы и детские сады, которые были подтоплены: будем откачивать воду, сушить помещения, — написал градоначальник.

Он добавил, что начинаются работы по ремонту размытых дорог. В первую очередь будут устраняться образовавшиеся ямы на основных магистралях и маршрутах общественного транспорта.

Мэр также предупредил, что, согласно прогнозам синоптиков, 29 августа на Владивосток может обрушиться еще один ливень.

Наводнение во Владивостоке и пригородах началось из-за сброса воды с Седанкинского и Богатинского водохранилищ после проливных дождей. Администрация призывала горожан срочно покинуть свои дома и эвакуироваться в пункты временного размещения.