Мэр Уфы скончался из-за осложнений на фоне заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/00571548-19ef-11eb-afb8-fa163e074e61_660.jpg Ульфат Мустафин Фото: уфа.рф

Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался 29 октября из-за осложнений на фоне заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Политику был 61 год.

О смерти мэра сообщил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что Мустафин заразился коронавирусом 35 дней назад. Всё это время глава города боролся с болезнью. Однако в четверг он скончался. Причина смерти — осложнения, которые были вызваны пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Хабиров выразил соболезнования родным и близким покойного.

Мустафин стал мэром Уфы 29 октября 2018 года — ровно за два года до своей смерти, сообщает агентство «Башинформ».

Как ранее передавал NEWS.ru, 27 октября стало известно, что глава Иркутской области Игорь Кобзев, который ранее заразился коронавирусом нового типа, будет проходить лечение в стационаре.