Мэр Уфы скончался из-за осложнений на фоне заражения COVID-19

Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался 29 октября из-за осложнений на фоне заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Политику был 61 год.
О смерти мэра сообщил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что Мустафин заразился коронавирусом 35 дней назад. Всё это время глава города боролся с болезнью. Однако в четверг он скончался. Причина смерти — осложнения, которые были вызваны пневмонией и коронавирусной инфекцией.
Хабиров выразил соболезнования родным и близким покойного.
Мустафин стал мэром Уфы 29 октября 2018 года — ровно за два года до своей смерти,
Как ранее передавал NEWS.ru, 27 октября стало известно, что глава Иркутской области Игорь Кобзев, который ранее заразился коронавирусом нового типа, будет проходить лечение в стационаре.