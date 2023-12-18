Мэр Тынды отреагировал на видео с инвалидом, ползущим по теплотрассе Мэр Тынды Гуляев: для жителей района с разрушенным мостом ходят автобусы

Фото: t.me/gulyaev_tynda

Сергей Гуляев

Мэр Тынды Амурской области Сергей Гуляев заявил в Telegram-канале, что власти организовали автобусное сообщение с микрорайоном, где разрушен пешеходный мост. Он отметил, что жители сами выбирают короткий путь через поврежденное сооружение, что запрещено. Так градоначальник прокомментировал видео, где ребенок-инвалид добирается домой по теплотрассе.

Сегодня у жителей есть возможность выезжать в город и обратно, используя общественный транспорт... Движение общественного транспорта начинается в 07:00 утра и заканчивается в 20:30 вечера. Городские автобусы осуществляют движение с интервалом в 30 минут. Люди могут добраться до всех социально значимых объектов, — пояснил он.

Гуляев подчеркнул, что местные жители привыкли добираться домой по более короткому пути — по мосту, который в 2022 году был поврежден в результате паводка. Строительство новых переправ начнется только в 2024-м.

Любое передвижение по разрушенному сооружению запрещено, опасно для жизни, — отметил мэр.

Ранее мать мальчика с инвалидностью из Тынды сняла видео, как ее сын вынужден каждый день ползти в школу через прогнивший трубопровод. Мальчик проживает в микрорайоне Беленький, а школа, в которой он учится, — в центральной части Тынды.

СК по Амурской области начал доследственную проверку в отношении администрации Тынды из-за того, что меры по восстановлению пешеходного моста не были приняты.