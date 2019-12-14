Мэр Тулуна Юрий Карих сообщил, что практически все жители города, пострадавшие от паводка, получили сертификаты на жильё.
Практически все сертификаты на сегодняшний день получили, — отметил градоначальник.
По его словам, не все семьи, получившие сертификаты, определились с жильём.
Кроме того, остались проблемные зоны, которые подтопило во время паводка. Однако с наступлением зимы вода замёрзла и некоторые дома повело. Их проверяют специалисты,
В конце июня в Иркутской области из-за непрекращающихся ливней из берегов вышли реки. Тогда паводок унёс жизни 25 человек. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 188 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировал пострадавший летом от паводка Тулун.
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