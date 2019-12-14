https://static.news.ru/photo/27a8db36-1f45-11ea-b8a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: irkobl.ru

Мэр Тулуна Юрий Карих сообщил, что практически все жители города, пострадавшие от паводка, получили сертификаты на жильё.

Практически все сертификаты на сегодняшний день получили, — отметил градоначальник.

По его словам, не все семьи, получившие сертификаты, определились с жильём.

Кроме того, остались проблемные зоны, которые подтопило во время паводка. Однако с наступлением зимы вода замёрзла и некоторые дома повело. Их проверяют специалисты, передаёт РИА Новости.

В конце июня в Иркутской области из-за непрекращающихся ливней из берегов вышли реки. Тогда паводок унёс жизни 25 человек. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 188 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировал пострадавший летом от паводка Тулун.