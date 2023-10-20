Мэр Тулуна арестован по делу о мошенничестве

Фото: СУ СК России по Иркутской области

Юрий Карих

Суд в Иркутске отправил под стражу до 30 ноября мэра города Тулуна Юрия Кариха, который обвиняется в мошенничестве, сообщает СУ СКР по Иркутской области. Обвинение также предъявлено пяти его подчиненным. Сейчас обязанности мэра временно исполняет глава комитета по строительству и городскому хозяйству Андрей Нижегородцев.

Кировским районным судом г. Иркутска удовлетворено ходатайство следствия об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован до 30.11.2023, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Карих вместе с соучастниками предоставил фиктивные данные для выделения жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продали, а деньги забрали себе.

Летом 2019 года в Иркутской области произошло сильное наводнение, которое повредило порядка 11 тысяч жилых домов, пострадали около 45 тысяч жителей региона.

1 октября суд в Сыктывкаре заключил под стражу до 29 ноября главу Печоры Валерия Серова, задержанного по подозрению в коррупции. Ему вменяется получение взятки в размере 4 млн рублей. Эти деньги мэру и его заместителю выплатил местный предприниматель за помощь в заключении муниципальных контрактов без участия в тендерах. В ходе допроса градоначальник воспользовался ст. 51 Конституции России.