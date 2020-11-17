Мэр Томска Кляйн временно отстранён от должности

https://static.news.ru/photo/39a33fe6-2964-11eb-9cc7-fa163e074e61_660.jpg Иван Кляйн Фото: Valery Doronin/Tomsk Administration/admin.tomsk.ru/Global Look Press

Продолжается расследование по делу о превышении полномочий мэром Томска Иваном Кляйном. Он временно отстранён от должности.

Суд ходатайство удовлетворил и отстранил мэра города Томска от должности в связи с обвинением в должностном преступлении, — заявил представитель Кировского районного суда, чьи слова приводит РИА Новости.

Томский градоначальник был задержан 13 ноября. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год мэр лишил местного бизнесмена земельного участка, на котором должны были быть построены многоквартирные дома. Кляйн действовал в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого является.

Сам он не признаёт свою вину. Во вторник, 17 ноября, адвокаты арестованного обжаловали решение суда. Пока что обязанности мэра Томска временно исполняет первый заместитель Кляйна Михаил Ратнер.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга Ивана Кляйна перед тем, как в их с мужем элитной квартире начался обыск, успела выбросить из окна подушку, в которой были спрятаны банковские карты. На соответствующих счетах лежит 1,3 млрд рублей.