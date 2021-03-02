Мэр Томска Кляйн переведён из СИЗО под домашний арест

https://static.news.ru/photo/9992600c-7b5e-11eb-919f-96000091f725_660.jpg Иван Кляйн Фото: sledcom.ru

Обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве мэра Томска Ивана Кляйна освободили из СИЗО и отпустили под домашний арест. Об это сообщил его адвокат Марина Вихлянцева.

Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев, — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что решение принял Советский районный суд Томска.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года, 18 ноября его временно отстранили от должности на время расследования. 11 января суд продлил ему арест до 13 марта.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря правоохранительные органы возбудили второе уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении Ивана Кляйна. В этот раз речь идёт о незаконном выделении земельного участка его дочери.

Кляйна задержали во время проведения селекторного совещания. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание внести в систему «Геокад» данные о наличии трёхсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО «Томское пиво», после чего были внесены изменения в генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этого местный предприниматель получил отказ в строительстве жилых домов возле завода. Кляйн является основным акционером ОАО «Томское пиво», он не признал свою вину.