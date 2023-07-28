Мэр Таганрога рассказал о состоянии пострадавших при теракте Мэр Таганрога: госпитализированные после теракта не нуждаются в специальной медпомощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госпитализированные после теракта в Таганроге не нуждаются в специализированной медпомощи, заявил мэр города Андрей Фатеев. По его словам, которые приводит РИА Новости, в основном у них состояние средней степени тяжести.

Состояние пострадавших, которые поступили, в основном оценивается как средней тяжести, то есть они какой-то специализированной, особенной помощи не требуют, — сказал градоначальник.

По данным Минобороны РФ, в Таганроге упал обломок сбитой российскими системами ПВО ракеты, выпущенной со стороны Украины. Удар был нанесен переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса С-200. В ведомстве назвали обстрел террористической атакой. В Сети появилась видеозапись с моментом взрыва.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, заявил, что в результате взрыва были госпитализированы девять человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники. Эпицентром взрыва стал Таганрогский художественный музей.

Спустя около часа после ЧП в Таганроге, в 17:15, ВСУ совершили попытку повторного удара переоборудованной зенитной ракетой комплекса С-200. Снаряд был перехвачен в районе Азова в Ростовской области.