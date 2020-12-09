Мэр Сургута подал в отставку

https://static.news.ru/photo/3e7e98b8-3a20-11eb-a11b-fa163e074e61_660.jpg Вадим Шувалов Фото: Вадим Шувалов/vk.com

Мэр Сургута — крупнейшего города в Ханты-Мансийском автономном округе — Вадим Шувалов объявил об уходе с поста.

Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам. Поэтому сегодня подал заявление в городскую думу о сложении своих полномочий главы города, — написал Шувалов во «ВКонтакте».

Он не уточнил, чем собирается заниматься после ухода из городской администрации, однако отметил, что продолжит работать на благо города и региона.

Шувалов был избран мэром Сургута в 2016 году. До перехода в администрацию города он занимал пост гендиректора «Тюменьэнерго».

Ранее NEWS.ru писал, что Шувалов назвал недопустимой практику высаживания из общественного транспорта детей без защитных масок. Он подчеркнул, что ребёнок в любом случае должен доехать домой или в школу и выгонять его на холод нельзя ни при какой ситуации.