Мэр Сургута подал в отставку

Мэр Сургута — крупнейшего города в Ханты-Мансийском автономном округе — Вадим Шувалов объявил об уходе с поста.
Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам. Поэтому сегодня подал заявление в городскую думу о сложении своих полномочий главы города, — написал Шувалов во «ВКонтакте».
Он не уточнил, чем собирается заниматься после ухода из городской администрации, однако отметил, что продолжит работать на благо города и региона.
Шувалов был избран мэром Сургута в 2016 году. До перехода в администрацию города он занимал пост гендиректора «Тюменьэнерго».
Ранее NEWS.ru писал, что Шувалов назвал недопустимой практику высаживания из общественного транспорта детей без защитных масок. Он подчеркнул, что ребёнок в любом случае должен доехать домой или в школу и выгонять его на холод нельзя ни при какой ситуации.